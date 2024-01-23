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Депутат Верховной рады Украины, олигарх Сергей Тарута заявил о некомпетентности команды президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

"Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности", – считает он.



Также олигарх выразил свое недовольство самим Зеленским. Союзники Киева надавили на страну, чтобы она начала контрнаступление, считает Тарута. Однако у Украины не было шансов на успех, уверен он. Ответственность за это ложится в основном на Запад, подчеркнул политик.

"Проблема в том, что мы заплатили жизнями, а им остается беспокоиться только об опросах", – сказал тот.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о желании Зеленского быть похожим на Владимира Путина, которого поддерживает весь народ, но у него не получается. По словам Пескова, все больше людей на Украине начинают задумываться, что, возможно, киевский режим что-то делает не так.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг обсуждение возможности завершения конфликта на Украине ни с бывшим президентом Америки Дональдом Трампом, ни с кем-либо еще в США. По его словам, такой возможности не было, потому что текущая администрация США не заинтересована в диалоге.

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