Нидерланды передадут в Польшу восемь истребителей F-35

Фото: ТАСС/Cynthia Griggs/Zuma

Нидерланды направят восемь своих истребителей F-35 в Польшу в целях участия в миссиях по линии Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на голландское Минобороны.

По информации ведомства, в феврале и марте для патрулирования воздушного пространства НАТО над Восточной Европой будут доступны четыре истребителя. Два военных самолета будут пребывать в состоянии боевой готовности, другие два – в резерве.

Остальные четыре истребителя пустят для обучения в рамках партнерской программы. В Минобороны Нидерландов заявили, что подобные учения усилят присутствие Альянса на восточном фланге, а также помогут закрепить сотрудничество.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германию изолируют на международном уровне в случае отказа в поставках танков Leopard Киеву.

Он также обратил внимание на "большую игру", которая касается не только победы Украины, но и влияния США на Европу, что достаточно хорошо понимают ФРГ и Франция.

Эксперт объяснил, почему страны НАТО не достигли единой позиции по поставкам танков Киеву

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