Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться противостоять угрозе со стороны России

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал Германию начать подготовку к противостоянию якобы угрозе с российского стороны.

"Если мы будет игнорировать эту проблему, поскольку она нас беспокоит, то меньшей она не станет, а лишь большой", – цитирует слова немецкого политика издание Die Welt.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Германии (Бундесвер) начали проводить информационные беседы для сотрудников немецких компаний, чтобы они могли подготовиться и эффективно действовать в случае возникновения военного противостояния с Россией.

Как утверждают журналисты, Бундесвер начал обучать сотрудников коммерческих организаций на основе секретного документа объемом в тысячу страниц, который был одобрен немецкими политиками. Этот документ называется "План оперативных действий в Германии".