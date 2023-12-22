Киргизский президент одобрил изменение государственного флага страны

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Президент Киргизии Садыр Жапаров одобрил инициативу об изменении государственного флага. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы киргизского лидера.

В пресс-службе заявили, что данный закон приняли ради совершенствования флага Кыргызской Республики. На главном госсимволе изменят форму лучей солнца. Новые лучи будут прямыми.

Парламент Киргизии положительно воспринял законопроект об изменении государственного флага в среду, 20 декабря. С инициативой о внесении изменений выступили спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. По словам парламентариев, волнообразные лучи у многих ассоциируются с подсолнухом. Однако он не является основной сельскохозяйственной культурой республики. Прямые лучи, в свою очередь, более похожи именно на лучи солнца, уточнили депутаты.