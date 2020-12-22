РФ дополнительно направила 300 военных инструкторов в ЦАР

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Россия направила в ЦАР дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, сообщается на сайте МИД РФ.

"Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии", – говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что соответствующее уведомление передано российской стороной в комитет Совбеза ООН.

В октябре 2019 года сообщалось, что руководство ЦАР рассматривает возможность создания российской военной базы в стране. Министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра подчеркнула, что такое решение возможно в формате рамочного соглашения.