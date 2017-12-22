Тереза Мэй сообщила о полном разгроме террористов в Сирии и Ираке

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что запрещенная в РФ и других странах террористическая организация "Исламское государство" разгромлена.

Во время визита на британскую авиабазу, расположенную на Кипре, Мэй отметила, что военные Соединенного Королевства выполнили не менее 1,6 тысячи ударов по целям боевиков ИГ, передают "Аргументы недели".

По словам министра, уничтожить так называемый халифат в большой степени удалось благодаря усилиям армии Великобритании. Теперь террористы не удерживают значительные территории в САР и Ираке, заключила она.

Ранее американский лидер Дональд Трамп присвоил США победу над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

Российская сторона выразила благодарность коллегам из США за их вклад в победу над ИГ.