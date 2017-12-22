В России сняли запрет на допуск ПО государств ЕАЭС при госзакупках

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В России сняли запрет на допуск программного обеспечения государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при госзакупках. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Как сообщает "Российская газета", правительство внесло ряд изменений в порядке допуска иностранного программного обеспечения к закупкам для государственных и муниципальных нужд.

Теперь ПО будут включать в единый реестр российских программ. Также предполагается создание федеральной государственной информационной системы для ведения реестров.

Кроме того, во избежание перехода прав на ПО под контроль иностранных организаций и физических лиц, был уточнен порядок и сроки внесения изменений сведений о правообладателях.