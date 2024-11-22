Глава МИД ФРГ Бербок разводится с мужем после 17 лет брака

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разводится с мужем, PR-менеджером Даниэлем Холефляйшем спустя 17 лет брака. Об этом сообщает Bild со ссылкой на их совместное заявление.

"Некоторое время назад в результате длительного процесса мы вместе решили, что больше не являемся парой. Ради благополучия наших детей мы настоятельно просим уважать частную сферу нашей семьи", – заявили супруги.

Они не стали называть причины развода, но подчеркнули, что новых партнеров у них нет.

Бербок и Холефляйш познакомились 20 лет назад во время работы в партии "зеленых". У них две дочери 9 и 13 лет. Издание уточняет, что пока Бербок работала, ее муж занимался домом и детьми.

Ранее заслуженный артист РФ Shaman развелся со своей женой Еленой Мартыновой спустя семь лет совместной жизни. По его словам, это было совместное решение. При этом они остаются в хороших отношениях, без конфликтов и обид, подчеркнул Shaman.

