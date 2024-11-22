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22 ноября, 19:35

Политика

Захарова ответила на призыв сенатора США к вторжению в Нидерланды

Фото: ТАСС/Zuma

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского сенатора Тома Коттона, который пригрозил вторгнуться в Нидерланды.

Сенатор обвинил Международный уголовный суд (МУС) в пародии на правосудии, а прокурора Карим Хана назвал ненормальным фанатиком. Коттон также заявил, что американский закон о МУС назвали "Гаагским актом о вторжении", так как США вправе начать военную интервенцию, если американец или их союзник будет арестован по ордеру суда.

"Жду высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС в знак солидарности", – написала Захарова в своем телеграм-канале, предположив дальнейшие события.

Так, затем британский премьер Кир Стармер может заявить об угрозе жизни Хана, а американский президент Джо Байден напомнит о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО.

Это произошло на фоне того, что МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта. Их обвинили в военных преступлениях Израиля в секторе Газа.

Байден назвал это возмутительным, но глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель посчитал решение обязательным для исполнения.

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