Взрывы прогремели в Киевской и Житомирской областях Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в Киевской и Житомирской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные издания.

По информации СМИ, в Киевской области работают системы противовоздушной обороны. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны.

В ночь на 21 ноября СМИ сообщали о нескольких взрывах, которые были слышны в Волынской области Украины. Какие-либо подробности случившегося при этом не приводились.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате никто не пострадал.