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Россия проведет заседание Совбеза ООН по "формуле Аррии" по Украине 8 декабря. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Дипломат также добавил, что киевский "майдан" задумывался исключительно в качестве средства ослабления России в интересах западных стран. По его словам, жителей Украины цинично использовали, заранее подготовив для страны тот сценарий, который виден на сегодняшний день и в котором нет собственных интересов Киева.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что операция по его отстранению с поста главы государства под названием "Майдан-3" якобы запланирована на декабрь.

Как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, название "Майдан-3" означает официальное признание Киева, что первые два "майдана" были государственными переворотами.



Новый Майдан возможен на Украине – СМИ