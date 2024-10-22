Премьер Ирака объявил о ликвидации лидера ИГ в стране

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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил о ликвидации лидера террористической группировки Исламское государство (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) в Ираке Джасема аль-Мазруи Абу Абдель Кадира, а также еще восьми высокопоставленных командиров группировки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, их удалось уничтожить в результате уникальной героической операции контртеррористической национальной службы безопасности, а также в результате совместных операций, нацеленных на норы террористов, где они прятались в горах.

Он подчеркнул, что террористам нет места в Ираке и власти будут преследовать их в укрытиях и уничтожать, пока страна не будет полностью очищена от них.

В сентябре власти США и Ирака договорились завершить международную военную миссию под названием "Непоколебимая решимость" по борьбе с группировкой ИГ.

Говорилось, что завершение миссии планируется осуществить в течение следующих 12 месяцев. США и Ирак также согласовали переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности для поддержки сил Багдада и давления на террористическую группировку на территории страны.

Вместе с тем коалиция продолжит принимать необходимые меры по борьбе с ИГ в регионе и во всем мире. В частности, военная миссия в Сирия продолжит свою работу до сентября 2026 года.