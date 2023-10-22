Ракеты ATACMS оказались крайне опасны для мирного населения – CМИ

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США поступили безответственно, передав ракеты ATACMS Киеву. Такое мнение высказал член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для журнала Responsible Statecraft.

"Американские ATACM на Украине – это игра с жизнями гражданских в будущем. <...> Решение администрации Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия", – заявил он.

Эксперт предупреждает, что кассетная боевая часть данных ракет исключает точечное поражение целей и с высокой вероятностью может привести к жертвам среди мирного населения. Он напомнил, что кассетные боеприпасы могут не разрываться при столкновении с землей и оставаться опасными на протяжении многих лет.

Пичи также отмечает, что небольшие размеры боеприпасов и их большое количество в боеголовке дополнительно повышает их опасность для мирных жителей из-за их малозаметности.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон задним числом признала , что США передали Киеву тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километров. При этом она не уточнила, сколько ракет было передано и когда состоялась передача.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что передача американских ракет ATACMS Украине продлит агонию "киевского режима", а результата от таких поставок не будет.

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