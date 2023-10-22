Участники каирского саммита пришли к согласию по доставке помощи сектору Газа

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Страны участвующие в каирском саммите мира по Палестине пришли к согласию относительно доставки гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом заявил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми, сообщает телеканал Al Arabiya.

"Каирский саммит пришел к согласию относительно доставки помощи в Газу", – указано в сообщении.

Фахми уточнил, что прекращение огня в секторе Газа и степень осуждения стали предметом разногласий для участников встречи.

Ранее сообщалось, что первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через КПП "Рафах".

Через этот контрольно-пропускной пункт в сектор Газа также будет доставлена и российская гуманитарная помощь, которая была отправлена 18 октября. Ранее МИД РФ сообщил, что РФ отправила в сектор Газа гуманитарную помощь, но для полноценной поставки нужно на время прекратить удары со стороны Израиля.

Израиль заявил о готовности к расширению операции в секторе Газа