Кириенко назвал условие для победы России в "горячей" и экономической войне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия одержит победу в "горячей", экономической и психологической войне, если она станет по-настоящему народной, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и "горячую", и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность", – приводит слова Кириенко ТАСС.

Он подчеркнул, что вклад может быть разным.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Они обсудили ситуацию на Украине. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, в свою очередь, заявил, что американская сторона в ходе беседы подчеркнула важность сохранения каналов коммуникации с Россией в "условиях идущей войны против Украины".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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