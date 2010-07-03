Кабулов оценил вероятность вывода американских войск из Афганистана

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США могут вывести воинские подразделения из Афганистана. Вероятность подобной спецоперации оценил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, бывший посол Замир Кабулов в интервью ИА "НСН".

"Трамп неоднократно давал понять, что пора прекращать бессмысленную и самую длинную в истории (США) войну. Если это произойдет – так тому и быть", – рассказал Кабулов.

Эксперт подчеркнул, что для успешной кампании по выводу войск Америке необходимо провести переговоры с "Талибаном" (организация запрещена в РФ), а затем приступить к постепенной процедуре на основе готовых соглашений о прекращении огня.

Военная кампания США в Афганистане длится с 2001 года. По информации NBC News, Пентагон уже разрабатывает план прекращения боевых операций. Ранее в Америке выражали беспокойство из-за интереса России к Афганистану.