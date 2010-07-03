Вертолеты ВКС приземлились на бывшей американской базе в Сирии

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Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, где ранее располагалась американская база, сообщает РИА Новости.

Объект охраняют сирийские военные и союзные Дамаску отряды. Отмечается, что в разгар войны в Сирии в 2014 году аэродром захватили боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Террористы разрушили взлетную полосу.

Летом 2017 года их выбили отряды оппозиционных Дамаску "Сирийских демократических сил" (СДС), которые занимали проамериканскую позицию. Пока они держали под контролем город Табка со всей провинцией, на аэродроме появилась американская военная база.

Прибывшие туда российские военнослужащие разбирают завалы, а также убирают остатки разбитой техники.

Американские военные уничтожили собственную авиабазу в сирийской провинции Эль-Хасака после вывода оттуда своих сил. Там были обустроены взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов и вертолетная площадка. База находилась в районе Телль-Байдар. Сейчас в той зоне идут бои между курдскими формированиями и протурецкими силами.

Штаты также собираются эвакуироваться с базы Life Stone, находящейся рядом с одной из плотин на реке Евфрат в провинции Хасеке. Помимо этого, Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над сирийским Манбиджем на севере Алеппо.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что военные США в Сирии попали в ловушку между турецкой армией и войсками арабской республики. Он добавил, что Штаты не собираются вести войну с Турцией ради защиты сирийских курдов.

Дональд Трамп сообщил, что "в основном вывел" американский контингент из Сирии. Он заявил, что не против того, чтобы Башар Асад заступался за курдов, против которых Турция ведет военную операцию.

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии. ЕС раскритиковал атаку турецкой армии, а Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции.