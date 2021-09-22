Эксперты смогут сами убедиться в корректности подсчета голосов онлайн-голосования

11:22 (обновлено 22.09.2021 13:05)
Фото: depositphotos/jannystockphoto
Эксперты смогут убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования самостоятельно. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.
Соответствующее предложение членам рабочей группы во время итогового заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сделал его руководитель Алексей Венедиктов.
Он отметил, что любой желающий может перепроверить результаты онлайн-голосования самостоятельно, чтобы убедиться в том, что опубликованные результаты были подсчитаны корректно. Венедиктов особенно подчеркнул, что такая процедура не носит юридического характера.
"Мы поручаем технической группе сделать аудит, чтобы сравнить с итоговыми результатами. Крайний срок – до понедельника (27 сентября). И выложить все документы в открытый доступ", – сказал Венедиктов.
В свою очередь, зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут пояснил, что имеется ввиду именно аудит, поскольку речь не идет о ситуации, когда в судебном порядке отменяются итоги голосования и назначается повторный подсчет.
"По поводу перепроверки голосов ДЭГ. Я бы использовал именно слово "аудит", чтобы не было путаницы. Так как речь не идет о ситуации, когда в судебном порядке отменяются итоги, отменяется протокол и суд принимает решение о повторном подсчете", – сказал Реут.
Ранее Венедиктов уже заявлял о том, что в корректности учета голосов может убедиться любой человек. Он подчеркнул, что ключ для расшифровки транзакций был размещен в обзервере публично и полностью.
Руководитель штаба также рассказывал об особенностях подсчета голосов онлайн-избирателей, добавив, что главной причиной задержки опубликования данных по онлайн-голосованию стала расшифровка результатов функции "Отложенное решение".
Явка в Москве составила 50,3% после обработки всех протоколов – Мосгоризбирком
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