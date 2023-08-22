Кириенко посетил линию боевого соприкосновения в Запорожской области

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Первый замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил линию боевого соприкосновения в районе Токмака в Запорожской области. Об этом Кириенко сообщил во время визита в Херсонскую область.

"Мы начинали (визит. – Прим. ред.) рано утром с линии боевого соприкосновения в Запорожской области в районе Токмака, где сегодня идут боевые действия. Точно понимаю, что там ребята герои, они выполняют поставленную задачу и справятся со всеми задачами, которые поставлены перед Вооруженными силами Российской Федерации", – передает ТАСС слова Кириенко.

До этого Кириенко совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 15 августа в преддверии нового учебного года посетили несколько школ республики, в том числе "Невскую" в Мариуполе.

В ходе посещения Пушилин рассказал, что преобразившиеся после ремонтов школы готовы принять учеников. Он подчеркнул, что всего в 2023 году регионы-шефы восстанавливают 147 школ и 122 детских сада.

Тогда же Кириенко сказал, что Владимир Путин решил выделить 1 миллиард рублей из резервного фонда на художественную литературу, которая в скором времени начнет поступать в школьные библиотеки ДНР.