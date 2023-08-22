Болгария может начать поставки Киеву советского бронированного транспорта в октябре

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Болгария может начать передачу Украине советских бронетранспортеров в конце сентября – начале октября. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает ТАСС.

"Как только в сентябре парламент возобновит заседания, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября – началу октября мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения", – сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, сообщил, что Болгария также может принять участие в подготовке военнослужащих ВСУ и реабилитации раненых украинских военных.

Ранее шведский парламент проголосовал за выделение очередного пакета военной помощи Киеву. Его общая сумма составит более 3,2 миллиарда шведских крон, что равно 295 миллионам долларов.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские власти выделят Украине новый пакет военной помощи стоимостью 200 миллионов долларов. Он включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

США выделили очередной пакет военной помощи Украине