Канада выступила против возвращения России в G8

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Канада против возвращения России в G8, заявил агентству Reuters канадский чиновник накануне саммита в Биаррице.

Собеседник агентства отметил, что позиция Канады остается такой же, как и в прошлом году.

Ранее высокопоставленный источник в структурах Евросоюза сообщил, что ЕС выступает против возвращения России в G8, пока не будут устранены приведшие к ее исключению причины.

Ранее за возвращение России в G8 высказался Дональд Трамп – он заявил, что в развале "восьмерки" виноват Барак Обама, который понял, что Путин "переиграл его".

Позднее, комментируя слова главы Белого дома, французский дипломатический источник сообщил, что Париж "принял к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году", но "Украина имеет большое значение". Вместе с тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и немецкий канцлер Ангела Меркель высказались против возвращения РФ – Меркель сослалась на невыполненные Минские соглашения, а Джонсон вновь обвинил Москву в применении химического оружия в Солсбери.

Выразил свое мнение по этому поводу и президент Украины Владимир Зеленский. Он написал в Facebook, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.