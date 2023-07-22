Польша получила ответ на претензии к выступлению Путина – посол РФ

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Россия дала отпор в МИД Польши после выдвижения со стороны властей страны претензий из-за слов Владимира Путина о польской истории и политике Варшавы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ Сергея Андреева.

"Встреча прошла ожидаемо. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии польской стороны из-за того, что президент РФ сказал вчера о Польше на совещании Совета безопасности", – отметил он.

По словам диппредставителя, у Польши наблюдается отсутствие взаимопонимания к вопросам современной политики и истории. Он уточнил, что ему не вручили формальной ноты.

Ранее Владимир Путин заявил, что Польша желает получать часть земель Белоруссии. Он также добавил, что в 1920–1930-е годы прошлого века в Восточных кресах Польши проводилась жесткая полонизация и ассимиляция местных жителей, шло подавление национальных культур, православия.

По его словам, политика Польши привела к потере ее независимости в 1939 году. Путин назвал западные территории нынешней Польши "подарком Сталина" и заявил, что Россия может напомнить Варшаве об этом.

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