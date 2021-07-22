Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не оставила без внимания появление на одном из домов Лондона портрета главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. Комментарий она опубликовала в своем телеграм-канале.

"В министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо", – говорится в записи.

Недавно в столице Великобритании неизвестные нарисовали граффити с Лавровым, которое сопроводили надписью на английском языке. В переводе она звучит как: "Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?"

По информации СМИ Соединенного Королевства, так в 2008 году дипломат ответил своему британскому коллеге, выразившему озабоченность из-за грузино-южноосетинского конфликта.

Ранее Лавров заявил, что ему не скучно на посту главы ведомства из-за быстро происходящих изменений в мире. Он отметил, что за годы в качестве постпреда РФ при ООН и главы МИД РФ отметил серьезные изменения в США.

