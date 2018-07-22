Глава американской разведки объяснил реакцию на приглашение Путина в США

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Глава американской разведки Дэниэл Коутс объяснил реакцию на приглашение Владимира Путина в США осенью этого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Коутс заявил, что СМИ неправильно передали его слова на Аспенском форуме. "Моя, по общему признанию, неловкая реакция ни в коем случае не должна была продемонстрировать неуважение или подвергнуть критике действия президента", – сказал он.

20 июля Аспенском форуме Коутс удивился, узнав о планах президента Дональда Трампа пригласить в США российского президента. Он просил повторить информацию несколько раз, делая вид, что не слышит. Также он назвал это решение американского лидера чем-то "особенным".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в Twitter, что Трамп попросил советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона пригласить Путина в Вашингтон осенью. Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд поддержал эту идею.