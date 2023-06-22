22 июня, 23:22
Пентагон заявил, что Украина сама выбирает цели для ударов
Фото: depositphotos/icholakov01
Пентагон считает, что Украина сама выбирает цели для ударов и проводит соответствующие операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера.
"Это их битва", – прокомментировал он атаку ВСУ на Чонгарский мост.
Утром 22 июня украинские военные обстреляли мосты, находящиеся на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар. Вследствие произошедшего было повреждено дорожное покрытие, никто не пострадал.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что сообщение с Крымом продолжается. По его словам, на ходе спецоперации атака никак не скажется.
Минтранс Крыма при этом сообщил, что восстановление Чонгарского моста займет несколько недель.
ВСУ обстреляли мосты между Херсонской областью и Крымом – Сальдо
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