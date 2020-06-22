Россия решила отказаться от РЛС "Балхаш" в Казахстане

15:00
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Соглашение России и Казахстана об использовании радиолокационной системы "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении планирует денонсировать правительство РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В соглашении прописаны условия передачи и порядок использования узла "Балхаш", находящегося в Казахстане.
В состав казахстанского узла "Балхаш" входит радиолокационная станция "Днепр", которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Ранее сообщалось, что вокруг границ России планируют создать сплошное радиолокационное поле. Предполагается, что оно будет способно заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие вражеские цели.
В новую систему войдут загоризонтные станции "Контейнер". Комплекс такого типа впервые заступил на боевое дежурство в декабре прошлого года в Мордовии.
Новая РЛС может отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальности в 2 тысячи километров. Так обеспечивается время на отражение возможного удара по объектам на территории страны, пояснили в ведомстве. Известно, что станция "Контейнер" работает при помощи приема радиосигнала, отраженного от ионосферы.
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