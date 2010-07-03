Скопления автомобилей на границе России и Грузии не наблюдается

Фото: ТАСС/Владимир Мукагов

На пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии не наблюдается скопление автомобилей. КПП работает в штатном режиме, все линии функционируют, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Северной Осетии.

"На въезд в РФ и на выезд из страны скопления легковые машин нет, по грузовым, можно сказать, незначительное на въезд, на выезд – нет", – сказали в пресс-службе.

По данным департамента туризма Грузии, поездки в страну безопасны, а грузинское правительство принимает меры предосторожности для обеспечения безопасности путешественников в Тбилиси и по всей стране.

Уточняется, что все туристические направления и достопримечательности открыты, а туристическая инфраструктура и транспорт работают без перебоев.

Ранее сообщалось, "Аэрофлот" полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию с 8 июля.

Компания прекращает выполнять рейсы в/из Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю.

В пятницу вечером Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию.

Правительству поручено принять меры по возвращению россиян, временно находящихся на территории Грузии, и их багажа.



Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию

МИД РФ поручено обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан РФ и их возвращением в Россию.

Ранее Дмитрий Медведев назвал крайне непрофессиональным заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Глава кабмина также предупредил, что при нарастании антироссийских настроений Москва ограничит турпоток. "И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", – подчеркнул он.

Акции протеста в Грузии начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей 20 июня в Тбилиси. В ней принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.

Как объяснил сам Гаврилов, в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе, который позже ушел со своего поста.

Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов.

В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в эту страну.

Ростуризм дал рекомендации российским туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.