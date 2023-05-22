Спецпосланник КНР Ли Хуэй прибудет в Москву к концу недели – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Визит спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя ожидают к концу текущей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на диписточники.

"Ожидаем к концу недели", – сказал источник.

О визите Ли в Москву на этой неделе сообщалось 20 мая.

До этого Ли побывал в Киеве, затем отправился в Варшаву. Кроме визита в Россию, в планы посланника также входят посещение Франции и Германии.

После визита в Киев спецпредставитель правительства КНР заявил, что не существует универсального способа для решения украинского конфликта. При этом, как отметили в МИД КНР, позиция Пекина заключается в готовности содействовать в урегулировании украинского кризиса на основе принципов, изложенных ранее китайской стороной.