Фото: AP/ТАСС
Госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на то, что нынешние власти США не планируют налаживать отношения с руководством РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Действительно, на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. К сожалению, моя команда не позволила мне принести мою гитару, чтобы посвятить исполнение песни "We are never ever getting back together" президенту Путину", — сказал Блинкен , выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета.
Ранее Блинкен прокомментировал опасения РФ в вопросе расширения НАТО на восток. Он отметил, что Альянс является оборонительным союзом, который не имеет агрессивных намерений против Москвы. По его словам, Россия сама отказалась от предложения вступить в НАТО в 1990-х годах. Он добавил, что этот вопрос обсуждался в то время, однако Москва решила, что не хочет этого делать.
До этого Берлускони заявил, что в мире нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины.
"Один из мировых лидеров, который должен был привести [Владимира] Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником <...>. Другой – генеральный секретарь НАТО – заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана. Поймите, что с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол [переговоров]", – отметил Берлускони.
В свою очередь, ветеран ЦРУ Пол Пиллар заявил, что развязанная США новая холодная война с Россией может привести к крайне плачевным результатам. По словам эксперта, откровенный антироссийский настрой Вашингтона играет на руку Москве. Кроме того, заявления США о планах ослабить РФ значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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