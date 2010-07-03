В Госдуме оценили слова главы АП Украины о политике "кнута и пряника" в отношении РФ

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова главы администрации украинского лидера Андрея Богдана о политике "кнута и пряника" в отношении России, передает RT.

Депутат отметил, что команда главы администрации украинского лидера настроена "не освободить пленных, а рекламирует свой политический образ с прицелом на формирование коалиции в Верховной раде".

По его словам, политика "кнута и пряника" не действует в России, а слова Богдана носят устарелый характер, как-будто он "провел пять лет в изоляции от мировых событий" и не имеет никаких представлений о сегодняшних реалиях.

Накануне глава администрации украинского лидера Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" рассказал о политике в отношении России. Он заявил, что Украине необходимо двигаться вперед и для достижений целей они готовы применить все доступные способы, приводя в пример кнут и пряник.

Ранее стало известно о намерении Зеленского провести референдум по вопросу переговорного процесса с Россией. По словам главы администрации президента Украины Андрея Богдана, такой сценарий рассматривается для того, чтобы решение принял народ, а не депутаты и президент. Вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия.