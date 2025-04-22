Швейцария ввела санкции против 8 российских СМИ

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Швейцария включила в санкционной список восемь российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, представленный Государственным секретариатом по экономическим вопросам страны (SECO).

Ограничения были введены в том числе против новостного интернет-издания "Лента.ру", телеканала "Звезда", газеты "Красная звезда" и информационного агентства News Front.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что в Евросоюзе запрещают репортажи всех СМИ, которые не повторяют тезисы Брюсселя. При этом именно Сербию называют диктатурой, потому что она не желает проводить аналогичную с ЕС политику в отношении журналистов, добавил вице-премьер.

По его словам, сербские власти ни под каким предлогом не будут блокировать вещание российских СМИ. В стране свободно показывают все европейские СМИ, а также российские, китайские, украинские и белорусские, отметил Вулин.

