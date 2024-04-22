22 апреля, 16:06Политика
Алиев назвал Россию основополагающей страной по безопасности на Кавказе
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Россия является основополагающим государством в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Владимиром Путиным.
"Повестка дня достаточно обширная. Там присутствует и транспортный компонент, мы сегодня это обсудим, проект международного транспортного коридора "Север – Юг", объединяющий и наши страны, наших партнеров, имеет глобальное значение для безопасности грузоперевозок и для стимулирования торговых отношений между многими странами", – цитирует его РИА Новости.
По словам Алиева, вопросы региональной безопасности постоянно остаются на повестке встреч с президентом РФ. Как отметил глава Азербайджана, от взаимодействия между странами зависит многое.
22 апреля Алиев по приглашению Владимира Путина прибыл в Москву на переговоры с российским лидером. Его встретили в аэропорту Внуково замминистр иностранных дел РФ Михаил Галузин и иные официальные лица.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президенты сперва проведут переговоры, затем их общение продолжится за рабочим завтраком, после чего главы государств встретятся с ветеранами – строителями Байкало-Амурской магистрали. Он также отметил, что Азербайджан является большим другом, соседом и партнером России.
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