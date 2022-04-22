Белый дом увидел признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки ВС РФ

Фото: depositphotos/etienjones

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что американская администрация замечает признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженным силам России, сообщает ТАСС.

"Есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов", – заявил на онлайн-семинаре представитель Белого дома.

По его мнению, Пекин заинтересован в продлении конфликта между Россией и Западом, так как это истощает силы обеих сторон и дает Китаю рычаг влияния, особенно на Россию.

Ранее Сингх заявил, что власти США хотят наладить отношения с Китаем. По его словам, Белый дом еще поборется с Россией за сотрудничество с Китаем.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против односторонних санкций и двойных стандартов при урегулировании международных вопросов. Китайский лидер выступил в поддержку глобализации. По его словам, мировое сообщество в процессе интеграции стало "сложной конструкцией". Также председатель КНР подчеркнул, что не стоит уклоняться от проблем и вызовов.

В свою очередь, глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что США недооценивают способности Китая в вопросе защиты своих национальных интересов. Он также призвал Соединенные Штаты не использовать ситуацию на Украине для давления на Китай, отметив, что последний готов отстаивать свой суверенитет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

