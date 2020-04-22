В Кремле назвали чушью сообщения о ссоре Путина и бен Сальмана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле назвали чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана перед заседанием ОПЕК+.

Ранее издание Middle East Eye сообщало, что в начале марта телефонный разговор президента РФ и наследного принца закончился ссорой. Якобы из-за этого сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти впоследствии не состоялась.

"Чушь очередная", – прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков РИА Новости.

В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис. Это привело к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

10 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящие в организацию.

Согласно условиям сделки, сокращение добычи в мае – июне этого года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее объем снизят до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение предполагает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.

На этой неделе цены на нефть начали опускаться до отрицательных значений. Пресс-секретарь президента назвал падение стоимости майских фьючерсов спекулятивным моментом. По его мнению, это не дает повода для драматизации ситуации.

Представитель Кремля также считает, что ее не стоит оценивать по одной неделе. По его словам, сперва необходимо проанализировать положение после начала действия новой сделки ОПЕК+.