США не планируют свергать режим в Иране

США не планируют сменять режим в Иране путем военного вмешательства. Об этом госсекретарь Штатов Майкл Помпео заявил во время закрытой беседы с представителями американо-иранского сообщества в США, сообщает "Комсомольская правда".
Отвечая на вопрос, что намерен предпринять Вашингтон, если в Иране не сменится режим, Помпео ответил, что США "стараются не использовать язык смены режима" и не планируют силовое вмешательство в дела республики.
Вместе с тем Помпео отметил, что в интересах Вашингтона, чтобы во главе страны была "нереволюционная группа руководителей".
Ранее США отказались от исключений по иранским санкциям и запретили восьми странам покупать нефть у Ирана. Со 2 мая полностью должны отказаться от сырья Греция, Италия, Тайвань, Индия, КНР, Республика Корея, Турция и Япония.
15 апреля глава Госдепартамента встретился с лидерами американо-иранского сообщества в одной из гостиниц Далласа (штат Техас).
8 апреля Иран включил Вооруженные Силы США в свой список террористических организаций. Соответствующее решение принял Высший совет национальной безопасности ИРИ.
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