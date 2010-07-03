Зеленский лидирует на выборах после обработки половины протоколов

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах с 73,01% голосов, в то время как действующий глава государства Петр Порошенко набирает 24,65% голосов избирателей, передает РИА Новости.

Данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.

Сообщается, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не зафиксировано.

Второй тур выборов прошел в воскресенье, 21 апреля. По предварительным данным, в нем победил Владимир Зеленский.

Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня.

Ранее сообщалось, что "задачей номер один" Зеленский назвал возвращение арестованных в России моряков. Он также анонсировал "мощную информационную войну", за счет которой рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе.

В штабе Зеленского отметили, что приоритетом во внешней политике будут контакты с Россией.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских военных корабля, обвинив их в незаконном пересечении границы РФ в Керченском проливе. Суд арестовал всех находившихся на судах 24 моряков.