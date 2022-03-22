В посольстве РФ заявили, что непрофессионализм и ложь СМИ США переходят все границы

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Фото: depositphotos/tupungato
Российское посольство в США заявило, что пресса Соединенных штатов действует по принципу "в информационной войне все средства хороши". Об этом сообщается в телеграм-канале посольства.
В ведомстве уточнили, что речь идет о тиражируемых в СМИ США заявлениях украинских властей о якобы создании российских военными "фильтрационных лагерей" на территории Мариуполя.
"В данном случае речь идет о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий. Военнослужащие ВС РФ во избежание диверсионных операций украинских нацбатальонов тщательно инспектируют автотранспорт, направляющийся в безопасные регионы", – подчеркнули в посольстве.
Там добавили, что СМИ США следует сконцентрировать внимание на преступных действиях ВСУ, которые используют собственных граждан в качестве "живого щита" и размещают в жилых кварталах Мариуполя тяжелые вооружения.
Ранее посольство России в Вашингтоне назвало вымыслом сведения Wall Street Journal о запугивании компаний Запада в РФ. Так, 13 марта газета, ссылаясь на неназванные источники, опубликовала статью, в которой обвинила Россию в запугивании представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов в России.
"В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The Wall Street Journal – это чистый вымысел", – говорится в сообщении ведомства.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Данные о запугивании американских компаний в РФ являются вымыслом – посольство РФ
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