Трамп вновь заявил о победе на выборах в 2020 году

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Дональд Трамп в подкасте The Truth with Lisa Boothe повторно заявил, что выиграл выборы в 2020 году. Он отметил, что показал результат даже лучше, чем на выборах 2016 года.

"У нас были прекрасные выборы, и мы выиграли... Как вы знаете, мы выиграли на первых (выборах в 2016 году), но мы справились лучше на вторых", – сказал Трамп.

Бывший президент добавил, что голоса за него отдали почти 75 миллионов американцев.

Ранее Трамп признавал законным переход власти к новой администрации. Тогда же он осудил штурм Капитолия.

Также бывший президент США сообщил, что планирует принять участие в следующих президентских выборах. Он сделал такое заявление на ежегодном съезде консерваторов.