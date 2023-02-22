Роскомнадзор заблокировал сайт премии "Редколлегия"

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Сайт российской ежемесячной премии в сфере профессиональной журналистики "Редколлегия" заблокировали в связи с размещением недопустимого контента. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

По данным ведомства, сайт публиковал ложные сообщения о проведении спецоперации на Украине.

"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту премии "Редколлегия" ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента", – говорится в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что с февраля 2022 года не было случаев, когда СМИ прекращали свою работу из-за частого распространения фейков о спецоперации. Вместе с этим ведомстве уточнили, что заводить уголовные или административные дела за подобную деятельность могут лишь правоохранительные органы.



В Роскомнадзоре сообщили об ограничениях для Telegram

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