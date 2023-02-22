В ДНР предупредили об опасности поставок Киеву комплектов JDAM-ER

Фото: ТАСС/South Korea Defense Ministry via AP

В случае передачи Киеву комплектов JDAM-ER для наведения бомб безопасных мест в Донбассе почти не будет. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что США предоставят Украине комплекты JDAM-ER, созданные на основе системы глобального позиционирования, которые могут преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Издание отметило, что конструкция позволяет авиабомбе направляться к цели на расстоянии в 72 километра.

"На данный момент ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно. Мы пока не сталкивались с этими боеприпасами. Но если их правда поставят, то безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, практически не останется", – цитирует ТАСС Гагина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ждет инвестиций" от ФРГ и Франции для восстановления страны. По его словам, для восстановления страны необходим европейский рынок.

Глава страны указал, что Соединенные Штаты помогают его стране в наращивании передовых технологий. В данный момент украинское государство находится впереди по разработке и создании беспилотных летательных аппаратов, добавил он.

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