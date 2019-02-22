Захарова оценила решение Казахстана убрать русский язык с тенге

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Решение Казахстана убрать надписи на русском языке с национальной валюты прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что это нововведение является внутренним делом республики. "Тема находится в сфере нашего пристального внимания", − цитирует Захарову "Говорит Москва". По словам дипломата, это важно "не только в контексте Казахстана, но и в принципе всего пространства, где проживают люди, для которых русский родной язык".

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый дизайн купюр и монет тенге. Он предусматривает использование в надписях только государственного языка. Согласно новой концепции, на тенге можно изображать казахский орнамент, портреты выдающихся деятелей республики, архитектурные памятники Казахстана.