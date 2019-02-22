Визит вице-президента Венесуэлы в Москву может состояться в ближайшее время

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Визит вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в Москву может состояться в ближайшее время, заявил замминистра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

Он добавил, что подробности визита пока неизвестны, передает РИА Новости.

В январе спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США признали его и потребовали от Мадуро не допускать силовых действий против оппозиции. Более 20 европейских стран тоже признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы, который должен объявить о новых выборах в стране.

Мадуро же назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента – "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. 20 февраля он призвал Гуаидо устроить новые выборы, чтобы "его там скинули голосованием".

21 февраля Гуаидо опубликовал свой "президентский" указ. Он разрешил доставить в страну гуманитарную помощь. Старт гуманитарных поставок намечен на 23 февраля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на 23 февраля запланирована опасная провокация. По ее словам, США перебрасывают спецсилы и технику к границе Венесуэлы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что оппозиция Венесуэлы находится под давлением иностранных политиков. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что российские власти готовы способствовать стабилизации обстановки в Венесуэле. Он обвинил США в "нечистоплотных играх".