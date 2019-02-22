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11:10

США собрались популяризировать свою культуру и политику в России

политика

11:10

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Фото: портал Москва 24

США планируют заняться подготовкой профильных специалистов в России, которые будут содействовать пониманию культуры, общества и внешней политики страны. Грант в размере 400 тысяч долларов намерено выделить американское посольство в Москве, сообщает RT в пятницу, 22 февраля.

Программа подразумевает проведение лекций, конференций, фестивалей и профессиональных встреч в крупнейших городах России. Это позволит создать условия для общения американских специалистов с широкой российской аудиторией.

Согласно материалам гранта, Россию будут посещать от двух до десяти экспертов ежемесячно. Продолжительность их пребывания в стране составит от двух дней до двух недель в зависимости от количества городов, которые они намерены посетить.

Целью программы является укрепление межличностных связей между гражданами России и США, говорится в документе.

В свою очередь, политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с телеканалом отметил, что подобные инициативы можно приветствовать, если между государствами установлены "ровные отношения", что нельзя сказать о России и США. По его мнению, в данной ситуации существует риск "усиления пропагандистской работы".

политика

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