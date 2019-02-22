Эксперт прокомментировал разработку Пентагоном новой военной стратегии

Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин прокомментировал информацию о разработке Пентагоном новой военной стратегии, предполагающей "скрытное вторжение".
"Они, видимо, хотят попрактиковаться в ведении гибридной войны. Ну, тогда такое вторжение мы сейчас наблюдаем в Венесуэле", – цитирует эксперта RT.
Шурыгин предположил, что данная стратегия базируется на принципе раскола общества. По мнению эксперта, скрытые вторжения возможны только в случае внутреннего кризиса в стране, когда общество теряет "свою внутреннюю монолитность".
"Так что в американском плане нет ничего нового, стратегия банальна и известна много лет", – заключил он.
Ранее начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что Пентагон разработает новую стратегию ведения боевых действий, основным принципом которой является тайное проникновение на вражескую территорию.
По словам генерала, такая стратегия, в первую очередь, направлена против России и КНР.
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