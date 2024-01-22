Израиль предложил на два месяца прекратить бои в Газе при освобождении заложников – СМИ

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Израиль предлагает приостановить боевые действия в секторе Газа на два месяца для освобождения всех заложников. Об этом сообщает портал Axios.

"Израиль через катарских и египетских посредников направил ХАМАС предложение, которое включает в себя двухмесячную паузу в боевых действиях в рамках многоэтапного соглашения, которое будет включать освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе", – заявили порталу израильские представители.

Израильские официальные лица заявили, что ждут ответа от ХАМАС, но подчеркнули, что с "осторожным оптимизмом" смотрят на возможность добиться прогресса в ближайшие дни.

Согласно данному предложению, сделка пройдет в несколько этапов. На первом этапе Израиль предлагает ХАМАС освободить женщин, мужчин старше 60 лет и заложников, находящихся в критическом состоянии. Последующие этапы будут включать освобождение женщин-солдат, мужчин в возрасте до 60 лет, не являющихся солдатами, израильских солдат-мужчин и передачу тел заложников.



В соответствии с предложенной сделкой, Израиль и ХАМАС должны будут договориться о том, сколько палестинских заключенных будет освобождено за каждого израильского заложника. При этом израильские официальные лица заявили, что это предложение ясно дает понять, что Израиль не согласится прекратить войну и не согласится освободить всех 6 000 палестинских заключенных из израильских тюрем.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль не согласился прекратить боевые действия в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей и военных. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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