Кравчук заявил о желании посетить Крым

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Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о своем желании посетить Крым. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Крым24".

"Я бы хотел посетить полуостров, но сейчас далеко езжу очень мало", – сказал он и добавил, что от такой поездки не ждал бы большого удовлетворения.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отверг ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, отметив их недоказанность.

В частности, речь идет о якобы случаях убийства мирных граждан, беспричинного задержания или запугивания зарубежных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военных, дискриминации этнических украинцев, уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и других организаций.

Как уточняется, суд признал частично приемлемой жалобу из-за вхождения полуострова в состав России и продолжит ее рассмотрение.