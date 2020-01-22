Президентом Греции впервые избрали женщину

Фото: AP/InTime News/Dimitris Kapadais

Пост президента Греции впервые заняла женщина. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что главой государства избрали Екатерину Сакелларопулу, председателя высшего административного суда Греции.

В настоящее время за Сакелларопулу отдали свои голоса более 200 из 300 депутатов. Такого количества голосов достаточно для того, чтобы ее избрать.

Ранее женщина впервые заняла высокопоставленный пост в Ватикане. Решением главы Ватикана Папы Римского Франциска была назначена на пост заместителя секретаря по отношениям с государствами Франческа Ди Джованни.