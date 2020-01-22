Раскрыты ожидания россиян от нового правительства

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Стало известно, чего ожидают россияне от нового правительства. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова.

Отмечается, что население восприняло отставку правительства без паники, поскольку это было решением президента, которому в России доверяют. Поскольку Михаила Мишустина, занявшего пост премьер-министра, пока что знают мало, о налоговой системе складывается хорошее мнение.

"Большинство россиян полагают, что налоговые органы справляются с поставленными задачами. Так что на Мишустина работают два фактора: доверие президенту, который его назначил, и позитивная оценка работы системы, которую он возглавлял", – отметил Федоров.

По его словам, Мишустин относится к числу сторонников цифровизации системы государственного управления, однако опасаться того, что новое правительство станет слишком "прогрессивным" в глазах представителей старшего и среднего поколений, не стоит.

"Россия – страна технооптимистов, что подтверждается нашими и другими опросами. У нас люди верят в технологический прогресс, верят, что чем больше "цифры", роботов, программ и меньше прямого соприкосновения с чиновниками, тем лучше для людей", – пояснил эксперт.

Помимо этого, он добавил, что большинство россиян уже освоили цифровизацию посредством работы с МФЦ, электронными госулугами, личным кабинетом на сайте налоговой службы.

Также Федоров отметил, что в настоящее время на политическую арену выходит поколение миллениалов. По его мнению, ответственность у таких людей возникнет только тогда, когда они перестанут полагаться на родительские бюджеты и начнут создавать собственные семьи, будут отвечать за принятые решения.

"У миллениалов есть масса специфических черт – и позитивных, и негативных. Это люди, не прошедшие советскую школу участия в ритуальной политике. Они не понимают, зачем им голосовать, если вопрос, который решается, им не важен. Или если они не верят, что политики говорят им правду", – отметил гендиректор ВЦИОМ.

Он также сообщил, что перед человеком, воспитанным по-советски, такого вопроса не возникает, он знает, что обязательно должен отдать свой голос. Это является ритуальной моделью голосования. У нового же поколения, по словам Федорова, иное видение, которое отличается большей рациональностью. В частности, такие люди понимают необходимость поставленного перед ними выбора.

Ранее стало известно, кто вошел в новый состав правительства России. Кроме того, премьер-министр Мишустин определил круг ключевых задач для кабмина.