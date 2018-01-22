Собчак собрала необходимое число подписей для выдвижения на выборах

Фото: ТАСС/Алексей Колчин
Ксения Собчак собрала необходимое число подписей для регистрации на выборах президента, сообщается на сайте телеведущей.
Уточняется, что свои подписи в поддержку Собчак оставили более 101 тысячи человек. Журналистка идет на выборы от партии "Гражданская инициатива".
23 декабря Собчак выдвинули кандидатом в президенты на съезде партии "Гражданская инициатива". 26 декабря ЦИК разрешил Собчак открыть специальный избирательный счет. Выборы пройдут 18 марта 2018 года.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал RT заявление штаба Собчак о сборе необходимых 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты.
"Я удивился. Я сомневался, что Собчак наберёт необходимое количество подписей. Кроме того, она сама, по-моему, сомневалась. Но я рад, что она собрала свои голоса. Этой части электората нужен свой представитель", – подчеркнул Журавлев.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: