Собчак собрала необходимое число подписей для выдвижения на выборах

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Ксения Собчак собрала необходимое число подписей для регистрации на выборах президента, сообщается на сайте телеведущей.

Уточняется, что свои подписи в поддержку Собчак оставили более 101 тысячи человек. Журналистка идет на выборы от партии "Гражданская инициатива".

23 декабря Собчак выдвинули кандидатом в президенты на съезде партии "Гражданская инициатива". 26 декабря ЦИК разрешил Собчак открыть специальный избирательный счет. Выборы пройдут 18 марта 2018 года.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал RT заявление штаба Собчак о сборе необходимых 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты.

"Я удивился. Я сомневался, что Собчак наберёт необходимое количество подписей. Кроме того, она сама, по-моему, сомневалась. Но я рад, что она собрала свои голоса. Этой части электората нужен свой представитель", – подчеркнул Журавлев.