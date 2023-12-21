Лавров назвал власти Германии вороватым народом

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал запрос Генпрокуратуры Германии в суд для изъятия активов РФ. Он заявил, что власти ФРГ стали вороватым народом.

"Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле", – цитирует главу ведомства ТАСС.

20 декабря стало известно, что Генпрокуратура Германии намерена изъять некоторую часть активов России на сумму свыше 720 миллионов. По данным СМИ, благодаря этому власти страны планируют пополнить свой госбюджет. Соответствующий запрос был подан в суд Франкфурта-на-Майне.

Ранее Еврокомиссия представила механизм иммобилизации доходов от замороженных активов РФ. До этого сообщалось, что Евросоюз может предложить первые шаги по введению windfall tax (налога на прибыль) на доходы от замороженных активов российского Центробанка.

19 декабря иностранные нефтегазовые компании Wintershall и OMV потеряли свои права в компаниях, которые занимаются разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Такой указ подписан Владимир Путин.

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом